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Протесты в Иране: погибли не менее 10 человек | Фото:01.01 14:39   MIGnews.com

Протесты в Иране: погибли не менее 10 человек

Жертвами столкновений с силовиками в ходе антиправительственных демонстраций протеста в Иране стали уже не менее 10 человек.

Об этом в понедельник, 1 января сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местное телевидение.

Информационные агентства сообщают, что протесты начались по экономическим причинам: люди высказывали недовольство ростом цен на продукты питания, прежде всего на яйца и домашнюю птицу.

Однако протесты быстро переросли в недовольство властями. На фоне кризиса президент Хасан Рухани предложил сократить бюджет, который власти выделяли на субсидии. В то же время бюджет на 2018 год предполагал рост расходов на силовые структуры, прежде всего на содержание спецслужбы Стражи Исламской революции, а также на религиозные структуры.

Агентства ТАСС и France-Presse передает, что два человека были застрелены в городе Изе (провинция Хузестан), еще несколько участников акции протеста были ранены. Кто стрелял, из этих сообщений неясно.

Еще два демонстранта погибли в Доруде (провинция Лурестан), где протестующие захватили и столкнули c возвышения пожарную машину. Местные власти заявляют, что грузовик при падении смертельно травмировал пожилого мужчину и подростка.

Напомним, акции протеста начались 28 декабря во втором по численности городе страны Мешхеде.

Вечером 30 декабря они охватили многие крупные города страны и продолжились в канун Нового года, несмотря на телевизионное обращение президента Рухани к стране и обещание властей подавить выступления против властей. Государственное телевидение сообщило о 10 погибших в ходе протестов.

Обострение протестов спровоцировал размещенный в социальных сетях ролик, показывающий двух молодых людей после того, как они были застрелены во время протестов. Подлинность видео пока не подтверждена, однако "Голос Америки" определил жертв как Хамзе Лашни и Хоссейну Решно.

По данным агентства AFP, еще один аналогичный инцидент произошел в городе Изе. Там тоже погибли двое человек.

Государственное телевидение утром 1 января сообщило о 10 погибших в ходе протестов. По данным ВВС, двое человек погибли 30 декабря в Доруде (власти винят в этом мусульман-суннитов), а еще двое были убиты там же, когда, по версии властей, протестующие захватили пожарную машины и устроили аварию.
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