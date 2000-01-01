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ШАБАК: предотвращен теракт ХАМАСа, задержаны подозреваемые | Фото:01.01 14:07   MIGnews.com

ШАБАК: предотвращен теракт ХАМАСа, задержаны подозреваемые

В Иудее и Самарии задержаны пять палестинских арабов по подозрению в том, что они планировали совершить теракты под руководством боевика террористической организации ХАМАС Абдаллы Арара.

Об этом в понедельник, 1 января сообщила Общая служба безопасности (ШАБАК).

Подозреваемые были задержаны еще в ноябре.

Арар в прошлом был признан виновным в причастности к похищению и убийству Сасона Нуриэля в 2005 году, однако в 2011 году террорист был освобожден из тюрьмы в рамках "сделки Шалита".

ШАБАК передал, что, по версии следствия, Арар велел Але Салиму, жителю деревни Джаба в возле Дженина, создать террористическую ячейку и приобрести винтовку М16 с целью совершения теракта. Арар даже предал Салиму деньги для этого.

"В последнее время возросла мотивация руководства ХАМАСа в секторе Газы для совершения терактов с привлечением активистов организации в Иудее и Самарии", - отметил представитель ШАБАКа.
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