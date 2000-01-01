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В Италии взорвалась бомба в мусорке, есть раненые | Фото:01.01 16:39   MIGnews.com

В Италии взорвалась бомба в мусорке, есть раненые

В новогоднюю ночь в итальянском Турине пострадали четыре человека в результате взрыва самодельной бомбы.

Об этом в понедельник, 1 января сообщает газета La Stampa.

Взрыв произошел в одном из окраинных районов города. Бомба была спрятана в мусорном баке, отмечает издание.

В результате взрыва ранения получили четверо прохожих — два марокканца и два итальянца, в том числе 83-летний пенсионер.

В пресс-службе уточняют, что взрывная волна также повредила четыре припаркованных автомобиля и стекла тридцати близлежащих жилых построек.

В ходе проведенных обысков в районе взрыва сотрудники правоохранительных органов обнаружили еще 12 аналогичных самодельных взрывных устройств и патроны, пишет газета.

В настоящий момент полиция устанавливает личность изготовителя бомб.
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