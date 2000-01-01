01.01 17:08 MIGnews.com

При авиаударе арабской коалиции по Йемену погибли 20 человек

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Самолеты ВВС арабской коалиции во главе с Саудовской Аравии нанесли удар по топливной станции на рынке города Хдейда на западе Йемене, погибли 20 мирных граждан, восемь человек получили ранения.Об этом в понедельник, 1 января сообщает йеменское государственное агентство Saba."Самолеты коалиции нанесли авиаудары в понедельник по топливной станции на городском рынке в управе Аль-Джарахи, что привело к гибели 20 человек и ранению восьмерых", — рассказал собеседник агентства.В сообщении отмечается, что число погибших может возрасти, поисково-спасательная операция на месте взрыва продолжается.Напомним, 29 декабря в Йемене погибло 4 человека, в том числе женщина и ребенок, после бомбардировок возглавляемой Саудовской Аравией коалиции в провинции Саада на северо-западе страны