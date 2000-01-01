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01.01 19:32   MIGnews.com

Авиакатастрофа: Погибли две еврейские семьи

В понедельник, 1 января, в СМИ была опубликована информация о том, что жертвами крушения самолёта, которое произошло в Коста-Рике, стали как минимум две еврейские семьи.

Инцидент произошёл в лесах лесах провинции Гуанакасте. Добровольцы ЗАКА обнаружили, а затем смогли установить личности трёх членов семьи Вайс из Флориды и пяти членов семьи Штайнберг из Нью-Йорка.

Крушение самолёта произошло в воскресенье, 31 декабря. В результате трагедии погибли 12 человек, находившихся на борту самолёта Cessna 208B Grand Caravan. Среди них было 10 пассажиров и два пилота. Все являлись гражданами Соединённых Штатов.

Самолет являлся собственностью авиакомпании Nature Air. Подробности инцидента устанавливаются.
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