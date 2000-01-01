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По Израилю выпустили ракету из сектора Газа 01.01 21:48   MIGnews.com

По Израилю выпустили ракету из сектора Газа

Из сектора Газа по Израилю была выпущена ракета. Инцидент был зафиксирован вблизи одного из поселков, расположенных на территории регионального совета Эшколь, на западе Негева в понедельник, 1 января.

Согласно предоставленной информации, пострадавших в результате обстрела нет. Материального ущерба также нет.

При этом стоит отметить, что система оповещения о ракете - "Цева адом" по непонятным причинам не сработала. Существуют предположения, что система не стала оповещать об угрозе в связи с тем, что угрозы поражения населенного пункта по факту не было.
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