По Израилю выпустили ракету из сектора Газа

Из сектора Газа по Израилю была выпущена ракета. Инцидент был зафиксирован вблизи одного из поселков, расположенных на территории регионального совета Эшколь, на западе Негева в понедельник, 1 января.
Согласно предоставленной информации, пострадавших в результате обстрела нет. Материального ущерба также нет.
При этом стоит отметить, что система оповещения о ракете - "Цева адом" по непонятным причинам не сработала. Существуют предположения, что система не стала оповещать об угрозе в связи с тем, что угрозы поражения населенного пункта по факту не было.