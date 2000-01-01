01.01 21:48 MIGnews.com

По Израилю выпустили ракету из сектора Газа

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Из сектора Газа по Израилю была выпущена ракета. Инцидент был зафиксирован вблизи одного из поселков, расположенных на территории регионального совета Эшколь, на западе Негева в понедельник, 1 января.Согласно предоставленной информации, пострадавших в результате обстрела нет. Материального ущерба также нет.При этом стоит отметить, что система оповещения о ракете - "Цева адом" по непонятным причинам не сработала. Существуют предположения, что система не стала оповещать об угрозе в связи с тем, что угрозы поражения населенного пункта по факту не было.