01.01 08:42 MIGnews.com
Израиль: сильные дожди, снег на горе Хермон
Минувшей ночью на всей территории Израиля прошли сильные дожди.
В Галилее выпало 30 мм осадков. В Бейт Даган за один час выпало 15 мм осадков.
На горе Хермон толщина снежного покрова достигла 4 см. Хермон закрыт для туристов.
На протяжении 1 января дожди продолжатся и распространяться вплоть до Негева. Существует опасность наводнений в прибрежной зоне.
Уровень озера Кинерет поднялся на 1 см и достиг 214,36 метров. Уровень Кинерета все еще ниже на 1,365 метра нижней “красной черты”.
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