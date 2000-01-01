01.01 08:42 MIGnews.com

Израиль: сильные дожди, снег на горе Хермон

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Минувшей ночью на всей территории Израиля прошли сильные дожди.В Галилее выпало 30 мм осадков. В Бейт Даган за один час выпало 15 мм осадков.На горе Хермон толщина снежного покрова достигла 4 см. Хермон закрыт для туристов.На протяжении 1 января дожди продолжатся и распространяться вплоть до Негева. Существует опасность наводнений в прибрежной зоне.Уровень озера Кинерет поднялся на 1 см и достиг 214,36 метров. Уровень Кинерета все еще ниже на 1,365 метра нижней “красной черты”.