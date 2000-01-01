Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Израиль: сильные дожди, снег на горе Хермон 01.01 08:42   MIGnews.com

Израиль: сильные дожди, снег на горе Хермон

Минувшей ночью на всей территории Израиля прошли сильные дожди.

В Галилее выпало 30 мм осадков. В Бейт Даган за один час выпало 15 мм осадков.

На горе Хермон толщина снежного покрова достигла 4 см. Хермон закрыт для туристов.

На протяжении 1 января дожди продолжатся и распространяться вплоть до Негева. Существует опасность наводнений в прибрежной зоне.

Уровень озера Кинерет поднялся на 1 см и достиг 214,36 метров. Уровень Кинерета все еще ниже на 1,365 метра нижней “красной черты”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:24
Скончалась супруга Йехуды Глика
09:14
Рухани: у иранского народа есть право на протест
08:03
Исраэль Кац желает успеха иранским демонстрантам
05:37
ЦСБ: население Израиля насчитывает 8,8 миллиона жителей
01:26
Названы самые недооцененные фильмы 2017 года
00:30
Видеопоздравления с Новым годом лидеров Сионистского лагеря  
00:28
Поздравление лидера Еш Атид Яира Лапида с Новым годом  
23:16
Ученые рассказали, как похудеть без физических упражнений
22:22
NASA опубликовало популярные фотографии года из Instagram  
21:48
Франция усиливают меры безопасности на Новый год
21:11
Меркель призвала ЕС к сплоченности в 2018 году
20:46
В Мексике от холода погибли 13 человек
20:18
Нетаниягу поздравил Путина с Новым годом
19:13
Трамп прокомментировал протесты в Иране
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus