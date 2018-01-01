01.01 09:14 MIGnews.com
Рухани: у иранского народа есть право на протест
В Иране продолжаются массовые демонстрации протеста против политики правительства, коррупции и нарастающих экономических трудностей.
Президент Ирана Хасан Рухани впервые, с начала беспорядков четыре дня назад прокомментировал происходящее.
Рухани сообщил, что у иранского народа “есть право протестовать и критиковать власти”.
В то же время Рухани предупредил: “Правительство не потерпит попыток причинить вред государственному имуществ, нарушений общественного порядка и разжиганию недовольства в обществе”.
Между тем, в ходе массовых протестов в Тегеране на площади Шахин Шахр полиция применила водометы. Демонстранты, со своей стороны, атаковали полицию и сожгли автомобиль службы безопасности.
Также сообщается о массовых протестах в Санадаж, Керманшах, Чабахар, Исфахан, Илам и Изех. Более того, в священном городе Кум, центре шиитской учености, толпы вышли на улицы с требованием свергнуть правительство аятолл.
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