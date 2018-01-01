01.01 09:14 MIGnews.com

Рухани: у иранского народа есть право на протест

Large Gathering of Protesters in Izeh, #Iran. People are shouting: ’We are going to die but we will take Iran back!’ ‘Don’t be afraid, we are all together!’ #IranianProtests #تظاهرات_سراسرى pic.twitter.com/FAp7lvTnUm — Trad American Angel (@RightWingAngel) January 1, 2018

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В Иране продолжаются массовые демонстрации протеста против политики правительства, коррупции и нарастающих экономических трудностей.Президент Ирана Хасан Рухани впервые, с начала беспорядков четыре дня назад прокомментировал происходящее.Рухани сообщил, что у иранского народа “есть право протестовать и критиковать власти”.В то же время Рухани предупредил: “Правительство не потерпит попыток причинить вред государственному имуществ, нарушений общественного порядка и разжиганию недовольства в обществе”.Между тем, в ходе массовых протестов в Тегеране на площади Шахин Шахр полиция применила водометы. Демонстранты, со своей стороны, атаковали полицию и сожгли автомобиль службы безопасности.Также сообщается о массовых протестах в Санадаж, Керманшах, Чабахар, Исфахан, Илам и Изех. Более того, в священном городе Кум, центре шиитской учености, толпы вышли на улицы с требованием свергнуть правительство аятолл.