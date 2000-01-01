01.07 10:23 MIGnews.com

В Израиль пришла жара

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1 июля горные и внутренние районы Израиля накроет волной сухой жары. К вечеру жара распространится и на прибрежную полосу.В Негеве и Арава будет чрезвычайно жарко.В кирьят-Шмоне температура достигнет 38 градусов, в Кацрин 35 градусов, В Цфате 33, в Тверии 40, в Хайфе - 31, Тель-Авиве -31, в Иерусалиме - 34, в Беэр-Шеве 37, в Эйлате -43.Министерство здравоохранения призывает израильтян, в особенности пожилых людей и лиц страдающих от хронических заболеваний избегать воздействия прямых солнечных лучей, находится в кондиционируемых помещениях и пить много воды.Жара продолжится и завтра, 3 июля. Пик жаркой погоды придется на понедельник, 3 июля.