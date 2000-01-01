Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Арестован палестинец, готовивший теракты в Ливане 01.07 15:43   MIGnews.com

Арестован палестинец, готовивший теракты в Ливане

Военнослужащие ливанской армии арестовали палестинца, который был объявлен в розыск по подозрению в подготовке взрывов на территории государства.

Как сообщило агентство Reuters, палестинский исламист Халед аль-Саид был задержан 30 июня в Айн аль-Хильве - крупнейшем лагере палестинских беженцев, расположенном на юге страны.

Согласно опубликованной информации, Аль-Саида, который прежде участвовал в боевых действиях на территории Сирии, силам безопасности передали другие исламисты в лагере.

Конкретной информации о том, какие именно преступления он готовил и на какой стадии на пути их реализации он уже находился, не приводится.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:13
11 палестинцев перебежали из Газы в ISIS на Синае
15:06
ЦАХАЛ совершенствует беспилотник Skylark
14:52
Катар: о закрытии американской базы не может быть и речи
14:05
Эрель Марголит знает о подлодках и Биби больше, чем полиция
13:44
Сирия: США пытаются оправдать агрессию против нас
13:08
Солист Radiohead отменил бронирование в отеле Дан Тель-Авив
12:41
Израиль: полицейский помог солдат-насильникам
12:04
В Хайфе пришвартовался гигантский американский авианосец
11:38
ООН: Армия и мятежники должны покинуть Голаны
11:03
Прокуратура - не против досрочного освобождения Ольмерта
10:23
В Израиль пришла жара
10:08
Израиль построит трубу для отбросов из Газы
09:41
Гиват Ольга: родители мучили младенца
08:08
Арье Дери взорвался на заседании правительства
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus