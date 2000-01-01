01.07 15:43 MIGnews.com
Арестован палестинец, готовивший теракты в Ливане
Военнослужащие ливанской армии арестовали палестинца, который был объявлен в розыск по подозрению в подготовке взрывов на территории государства.
Как сообщило агентство Reuters, палестинский исламист Халед аль-Саид был задержан 30 июня в Айн аль-Хильве - крупнейшем лагере палестинских беженцев, расположенном на юге страны.
Согласно опубликованной информации, Аль-Саида, который прежде участвовал в боевых действиях на территории Сирии, силам безопасности передали другие исламисты в лагере.
Конкретной информации о том, какие именно преступления он готовил и на какой стадии на пути их реализации он уже находился, не приводится.
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