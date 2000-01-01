Палестинский богослов: Аллах, убей Трампа и короля Салмана
У стен мечети Аль-Акса состоялось достаточно показательное выступление палестинского проповедника, шейха Нидхала Сиама, который призвал Аллаха способствовать убийству американских, европейских и арабских политических лидеров.
Сиам, более известный как . Данное заявление он сделал в ходе проповеди 18 июня, которую перевел Институт исследования ближневосточных СМИ.
"Не думайте, что кто-то из коллаборационистов прав, а кто-то заблуждается. Все они сотрудничают одинаково. Подобно тому, как саудовский режим является лакеем американцев и погружен в сотрудничество с ними, катарский режим - лакей англичан и погружен в сотрудничество с ними. Все они похожи на ездовых животных, которым управляют сверхдержавы", - заявил палестинский шейх.
"О, Аллах, даруй нам возможность убить американцев! И европейцев"! И наших преступных и предательских правители! О, Аллах, близится их крах! О, Аллах, не оставь никого из них на земле!" – сказал Сиам.
После каждого предложения публика скандировала "Аминь"