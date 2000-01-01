01.07 20:59 MIGnews.com

Палестинский богослов: Аллах, убей Трампа и короля Салмана

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У стен мечети Аль-Акса состоялось достаточно показательное выступление палестинского проповедника, шейха Нидхала Сиама, который призвал Аллаха способствовать убийству американских, европейских и арабских политических лидеров.Сиам, более известный как . Данное заявление он сделал в ходе проповеди 18 июня, которую перевел Институт исследования ближневосточных СМИ."Не думайте, что кто-то из коллаборационистов прав, а кто-то заблуждается. Все они сотрудничают одинаково. Подобно тому, как саудовский режим является лакеем американцев и погружен в сотрудничество с ними, катарский режим - лакей англичан и погружен в сотрудничество с ними. Все они похожи на ездовых животных, которым управляют сверхдержавы", - заявил палестинский шейх."О, Аллах, даруй нам возможность убить американцев! И европейцев"! И наших преступных и предательских правители! О, Аллах, близится их крах! О, Аллах, не оставь никого из них на земле!" – сказал Сиам.После каждого предложения публика скандировала "Аминь"