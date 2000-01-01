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Израиль: полицейский помог солдат-насильникам | Фото: Thinkstock01.07 12:41   MIGnews.com

Израиль: полицейский помог солдат-насильникам

Второй канал израильского ТВ сообщает о скандальном случае закрытия дела о групповом изнасиловании “из-за недостатка доказательств”.

Два года назад молодая женщина подала заявление о том, что она была брутально изнасилована двумя солдатами в парке возле ее дома. Девушке , по всей видимости, подлили “наркотик изнасилований” на вечеринке. Она говорит: “Было очень поздно. Мы выпили по два чейзера и у меня все отключилось. Я очнулась в своей кровати от волн жара и боли, у меня были синяки на бедрах и ногах, и я заподозрила что-то неладное”. Девушка подала заявление в полицию, но дело, в конце концов закрыли.

Второй канал публикует драматические признания полицейского, не расследовавшего дела, но знавшего о нем. Один из насильников был его родственником и рассказал о случившимся. В тот день, когда девушка подала заявление, полицейский позвонил насильнику и предупредил его. Это, возможно, помогло солдатам запутать следствие и избежать ответственности. Когда следователи на допросе спросили своего товарища, почему он не сообщил об изнасиловании в полицию, тот ответил: “Я боялся остаться без друзей”. Несмотря на все это, дело закрыли, за “недостатком доказательств”.

Пострадавшая говорит: “Я знаю, что они ходят свободно. Они легко отделались и теперь смеются, а у меня - огромная дыра в душе и я хожу на терапию каждую неделю”.
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