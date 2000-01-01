01.07 15:06 MIGnews.com

ЦАХАЛ совершенствует беспилотник Skylark

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Беспилотник Skylark разбился в районе Бейт-Лехема.Остатки беспилотника были найдены силами ЦАХАЛа. По сообщению пресс-службы израильской армии, обстоятельства крушения беспилотника расследуются, нет угрозы того, что произошла утечка разведывательной информации или методов ее сбора. Беспилотник принадлежал артиллерийскому корпусу ЦАХАЛа.В марте Skylark упал в Газе, а в январе - на ливанской территории. За последние шесть месяцев в конструкцию беспилотника были внесены существенные изменения - с тем, чтобы избежать подобных инцидентов. У модернизированной модели также более высокая дальность и продолжительность полета и усовершенствованная оптика.