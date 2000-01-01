Пожилой японец отбился от медведя с помощью каратэ
В японской префектуре Яманаси 68-летний местный житель Хирохито Миягава, который давно занимается каратэ, сумел отбиться от медведя "голыми руками".
Как сообщают местные СМИ, Миягава работал на огороде и вдруг на него напал медведь. Пенсионер не растерялся и сразу же атаковал зверя с ноги. Мужчина несколько раз ударил медведя по телу и голове, после чего тот убежал в горы.
Как рассказал сам пенсионер, он обернулся именно в тот момент, когда медведь уже был готов к атаке.
Во время сражения медведь все же ранил японца, но не причинил ему тяжелых повреждений.