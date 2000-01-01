01.08 02:34 MIGnews.com

Пожилой японец отбился от медведя с помощью каратэ

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В японской префектуре Яманаси 68-летний местный житель Хирохито Миягава, который давно занимается каратэ, сумел отбиться от медведя "голыми руками".Как сообщают местные СМИ, Миягава работал на огороде и вдруг на него напал медведь. Пенсионер не растерялся и сразу же атаковал зверя с ноги. Мужчина несколько раз ударил медведя по телу и голове, после чего тот убежал в горы.Как рассказал сам пенсионер, он обернулся именно в тот момент, когда медведь уже был готов к атаке.Во время сражения медведь все же ранил японца, но не причинил ему тяжелых повреждений.