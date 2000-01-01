Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Пожилой Японец отбился от медведя с помощью каратэ | Фото: Thinkstock01.08 02:34   MIGnews.com

Пожилой японец отбился от медведя с помощью каратэ

В японской префектуре Яманаси 68-летний местный житель Хирохито Миягава, который давно занимается каратэ, сумел отбиться от медведя "голыми руками".

Как сообщают местные СМИ, Миягава работал на огороде и вдруг на него напал медведь. Пенсионер не растерялся и сразу же атаковал зверя с ноги. Мужчина несколько раз ударил медведя по телу и голове, после чего тот убежал в горы.

Как рассказал сам пенсионер, он обернулся именно в тот момент, когда медведь уже был готов к атаке.

Во время сражения медведь все же ранил японца, но не причинил ему тяжелых повреждений.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:01
Пальба в больнице Дженина: пациент хочет перевода в Израиль  
13:54
Мерец требует у БАГАЦ закрыть программу адвоката Азарии
13:16
Храмовая Гора: полицейский применил шокер против еврея  
13:01
Тиша бе-Ав: Еврейку силой вывели с Храмовой Горы  
12:12
США заявили об "необычной активности" подлодок КНДР
11:56
Адвокат Азарии извинился перед Айзенкотом
11:41
Таксист госпитализирован после драки в аэропорту Бен-Гурион
11:10
Единственный завод переработки пластиковых бутылок закроют
10:23
Число евреев, посещающих Храмовую Гору увеличилось на 15%
09:57
В Европе перестают признавать израильские водительские права
08:52
На “Намер” установили башню и автоматическую пушку  
08:31
Торговля бинарными опционами - пятно на репутации Израиля
08:10
Саибу Эрекату сделают пересадку легких в Израиле
07:08
Израиль атаковал иранский груз в Сирии
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus