01.08 12:12 MIGnews.com

США заявили об "необычной активности" подлодок КНДР

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Американские военные обнаружили "чрезвычайно необычный и беспрецедентный уровень" активности подводных лодок КНДР. Это произошло после запуска второй межконтинентальной баллистической ракеты в этом месяце.Представитель Пентагона, выступая на телеканале CNN, заявил, что в воскресенье американские военные обнаружили доказательства " испытания запуска ракеты в районе верфи "Синпо" на северо-востоке страны"Синпо" функционирует как центр северокорейской программы запуска баллистических ракет с подводных лодок.Как сообщает CNN, это было третье подобное испытание в июле и четвёртое в этом году.Согласно данным разведки США, подводный флот Пхеньяна состоит примерно из 70 субмарин, большинство из которых довольно старые и, вероятно, не могут выпускать ракеты.Ракетная программа КНДР на подводных лодках находится сейчас на ранней стадии.Как сообщал CNN ранее в этом месяце, Северная Корея отправила дизельную подлодку класса Romeo, которая заплыла примерно 62 мили в международные воды. После чего, американские и южнокорейские силы немного повысили уровень готовности.На прошлой недели северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что «материковая часть США теперь в пределах досягаемости КНДР». После последнего запуска ракеты Северной Кореи, напряженность в отношениях с США усилилась еще больше.