01.08 13:01 MIGnews.com
Тиша бе-Ав: Еврейку силой вывели с Храмовой Горы
Тысячи верующих евреев собрались рано утром 1 августа у Стены Плача с тем, чтобы отметить разрушение Первого и Второго Храмов. Часть из них решила подняться на Храмовую Гору.
По информации СМИ, на Гору поднялось около 700 евреев.
Часть из этих людей нарушила инструкции полиции и была выведена с территории святыни силой.
Полиция опасается провокаций и столкновений между мусульманами и евреями.
В 17:00 будет закрыт доступ частного автотранспорта в Старый Город.
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