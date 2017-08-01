01.08 13:01 MIGnews.com

Тиша бе-Ав: Еврейку силой вывели с Храмовой Горы

תיעוד: בעיצומו של הצום - יהודייה מוצאת בכוח מהר הבית • @Yossi_eli עם התיעוד המלא >> https://t.co/1Iq1D34eJS pic.twitter.com/Hzkwpx0N6l — חדשות 10 (@news10) August 1, 2017

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Тысячи верующих евреев собрались рано утром 1 августа у Стены Плача с тем, чтобы отметить разрушение Первого и Второго Храмов. Часть из них решила подняться на Храмовую Гору.По информации СМИ, на Гору поднялось около 700 евреев.Часть из этих людей нарушила инструкции полиции и была выведена с территории святыни силой.Полиция опасается провокаций и столкновений между мусульманами и евреями.В 17:00 будет закрыт доступ частного автотранспорта в Старый Город.