01.08 13:16 MIGnews.com

Храмовая Гора: полицейский применил шокер против еврея

בארגון חוננו טוענים שהמשטרה הפעילה אלימות קשה נגד החשודים היהודים בקטטה מחוץ להר הבית. נטען שנעשה שימוש באקדח טייזר ללא הצדקה @Roi_Yanovsky pic.twitter.com/s9llQNTct7 — כאן ועכשיו (@kann_news) August 1, 2017

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Три еврея были арестованы по пути с Храмовой Горы в Иерусалиме за драку с арабами.Трое утверждают, что были атакованы мусульманами.В ходе задержания полиция применил электрошокер в отношении одного из евреев.Адвокат организации Хонену Менахем Штаубер в настоящее время находится на станции полиции для оказания правовой помощи задержанным.Хонену потребовала немедленно отстранить от службы “полицейского, применившего шокер к еврею, лежавшему на земле”