01.08 13:16 MIGnews.com
Храмовая Гора: полицейский применил шокер против еврея
Три еврея были арестованы по пути с Храмовой Горы в Иерусалиме за драку с арабами.
Трое утверждают, что были атакованы мусульманами.
В ходе задержания полиция применил электрошокер в отношении одного из евреев.
Адвокат организации Хонену Менахем Штаубер в настоящее время находится на станции полиции для оказания правовой помощи задержанным.
Хонену потребовала немедленно отстранить от службы “полицейского, применившего шокер к еврею, лежавшему на земле”
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