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Храмовая Гора: полицейский применил шокер против еврея 01.08 13:16   MIGnews.com

Храмовая Гора: полицейский применил шокер против еврея

Три еврея были арестованы по пути с Храмовой Горы в Иерусалиме за драку с арабами.




Трое утверждают, что были атакованы мусульманами.

В ходе задержания полиция применил электрошокер в отношении одного из евреев.

Адвокат организации Хонену Менахем Штаубер в настоящее время находится на станции полиции для оказания правовой помощи задержанным.

Хонену потребовала немедленно отстранить от службы “полицейского, применившего шокер к еврею, лежавшему на земле”
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