01.08 14:01 MIGnews.com

Пальба в больнице Дженина: пациент хочет перевода в Израиль

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На страничке сайта новостей Дженина опубликовано видео камер наружного наблюдения больницы ар-Раз в Дженине.Разгневанные родственники пострадавшего в автомобильной аварии офицера транспортной полиции автономии крушат приемный покой больницы - после того, как врачи отказались отправить дорого им человека на лечение в израильскую больницу.Один из родственников достает пистолет и начинает палить в потолок, другой атакует, вооружившись стулом, медицинский персонал.Врачи больницы ар-Раз сообщают, что у них не было полномочий принять решение о переводе пациента в израильскую больницу.