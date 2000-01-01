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Пальба в больнице Дженина: пациент хочет перевода в Израиль 01.08 14:01   MIGnews.com

Пальба в больнице Дженина: пациент хочет перевода в Израиль

На страничке сайта новостей Дженина опубликовано видео камер наружного наблюдения больницы ар-Раз в Дженине.



Разгневанные родственники пострадавшего в автомобильной аварии офицера транспортной полиции автономии крушат приемный покой больницы - после того, как врачи отказались отправить дорого им человека на лечение в израильскую больницу.

Один из родственников достает пистолет и начинает палить в потолок, другой атакует, вооружившись стулом, медицинский персонал.

Врачи больницы ар-Раз сообщают, что у них не было полномочий принять решение о переводе пациента в израильскую больницу.
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