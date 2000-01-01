01.08 15:39 MIGnews.com

В Мособлсуде убиты трое обвиняемых по делу банды GTA

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В результате стрельбы в Мособлсуде убиты трое обвиняемых по делу банды GTA. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на источник в правоохранительных органах.По его словам, стрельба началась во время перевозки обвиняемых в лифте. Они завладели оружием конвоя. Началась перестрелка, в результате которой трое обвиняемых погибли, еще двое ранены.В то же время адвокат Диана Татосова, которая ранее защищала одного из фигурантов, заявила РИА Новости, что убиты четверо подсудимых. "Я говорила с руководителем следственной группы. По его данным, четверо из 11 подсудимых убиты", — сказала юрист.Ранее во вторник, 1 августа, сообщалось, что ранения получили женщина-пристав и сотрудник конвоя.Предположительно, было произведено два десятка выстрелов. Сотрудников и посетителей эвакуировали из здания.Банда GTA — организованная преступная группа, которой приписывали серию убийств автомобилистов в Подмосковье. Ее жертвами стали по меньшей мере 14 человек. В группировку было вовлечено не менее 15 выходцев из стран Средней Азии.