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В Мособлсуде убиты трое обвиняемых по делу банды GTA | Фото: Thinkstock01.08 15:39   MIGnews.com

В Мособлсуде убиты трое обвиняемых по делу банды GTA

В результате стрельбы в Мособлсуде убиты трое обвиняемых по делу банды GTA. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, стрельба началась во время перевозки обвиняемых в лифте. Они завладели оружием конвоя. Началась перестрелка, в результате которой трое обвиняемых погибли, еще двое ранены.

В то же время адвокат Диана Татосова, которая ранее защищала одного из фигурантов, заявила РИА Новости, что убиты четверо подсудимых. "Я говорила с руководителем следственной группы. По его данным, четверо из 11 подсудимых убиты", — сказала юрист.

Ранее во вторник, 1 августа, сообщалось, что ранения получили женщина-пристав и сотрудник конвоя.

Предположительно, было произведено два десятка выстрелов. Сотрудников и посетителей эвакуировали из здания.

Банда GTA — организованная преступная группа, которой приписывали серию убийств автомобилистов в Подмосковье. Ее жертвами стали по меньшей мере 14 человек. В группировку было вовлечено не менее 15 выходцев из стран Средней Азии.
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