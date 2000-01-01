02.08 00:15 MIGnews.com
В Сане публично казнили мужчину, изнасиловавшего 3-летнюю
В Йемене мужчину по имени Мухаммед аль-Маграби осудили за изнасилование и убийство трехлетней девочки.
Ему был вынесен смертельный приговор за жестокую расправу над малолетним ребенком. Маграби расстреляли из автоматов на площади столицы Сана. За казнью наблюдали сотни людей.
Некоторые с присутствовавших на площади снимали казнь на камеры телефонов.
Сообщается, что телевидение Йемена транслировало момент казни по всей стране.
В Йемене закон шариата является источником всего законодательства.
Согласно законам шариата, убийство должно наказываться смертным приговором, но в каком виде – не указано.
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