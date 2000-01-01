02.08 00:15 MIGnews.com

В Сане публично казнили мужчину, изнасиловавшего 3-летнюю

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В Йемене мужчину по имени Мухаммед аль-Маграби осудили за изнасилование и убийство трехлетней девочки.Ему был вынесен смертельный приговор за жестокую расправу над малолетним ребенком. Маграби расстреляли из автоматов на площади столицы Сана. За казнью наблюдали сотни людей.Некоторые с присутствовавших на площади снимали казнь на камеры телефонов.Сообщается, что телевидение Йемена транслировало момент казни по всей стране.В Йемене закон шариата является источником всего законодательства.Согласно законам шариата, убийство должно наказываться смертным приговором, но в каком виде – не указано.