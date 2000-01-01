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На строительстве нового порта Хайфы погиб рабочий | Фото: Thinkstock01.08 21:45   MIGnews.com

На строительстве нового порта Хайфы погиб рабочий

В городе Хайфа в новом порту на строительной площадке, надышавшись ядовитыми парами, погиб один работник и еще один тяжело ранен.

Они работали над системой очистки сточных вод, и, очевидно, попали в дренажную яму, после того как надышались ядовитыми парами.

Полиция ведет расследование инцидента вместе со следователями из Министерства экономики и промышленности.

Аштрум и Шафир – кампании, которые строят новый порт, опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что они "очень сожалеют об этом трагическом инциденте". Рабочие порта добавили в этом заявление, что "занимались текущим обслуживанием канализационной системы порта, которая не является частью проекта строительства".

Строители порта добавили также в заявление: "мы выражаем соболезнования семье погибшего и поддержим семьи пострадавших, поможем им , в чем они нуждаются".

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