01.08 21:11 MIGnews.com
Араб напал на водителя и угнал его авто
Араб напал на жителя Самарии, когда тот остановился на обочине, близ перекрестка Якир. Нападавший внезапно подбежал к поселенцу и набросился на него.
После арабу удалось быстро сесть в автомобиль и на большой скорости скрыться с места преступления. Сообщается, что он умчался в сторону одной из соседних деревень.
Арабу удалось залезть в его машину и быстро ехал в одну из деревень в этом районе.
Водитель угнанного автомобиля получил легкие ранения. Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему первую помощь.
Полиция и крупные военные силы начали собирать улики на месте происшествия, а также прочесывать местность в поисках преступника.
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