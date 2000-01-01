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Араб напал на водителя и угнал его авто | Фото: Thinkstock01.08 21:11   MIGnews.com

Араб напал на водителя и угнал его авто

Араб напал на жителя Самарии, когда тот остановился на обочине, близ перекрестка Якир. Нападавший внезапно подбежал к поселенцу и набросился на него.

После арабу удалось быстро сесть в автомобиль и на большой скорости скрыться с места преступления. Сообщается, что он умчался в сторону одной из соседних деревень.

Арабу удалось залезть в его машину и быстро ехал в одну из деревень в этом районе.

Водитель угнанного автомобиля получил легкие ранения. Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему первую помощь.

Полиция и крупные военные силы начали собирать улики на месте происшествия, а также прочесывать местность в поисках преступника.
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