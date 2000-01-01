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Израиль атаковал иранский груз в Сирии 01.08 07:08   MIGnews.com

Израиль атаковал иранский груз в Сирии

Иранская неправительственная организация Owj утверждает, что ее груз, посланный для развлекательного мероприятия в Алеппо, был атакован израильскими ВВС в аэропорту Дамаска.

Owj Arts and Media Organization специализируется на производстве фильмов и организации пропагандистских мероприятий. В 2016 году она прославилась организаций конкурса карикатур, посвященного отрицанию Холокоста.

Организация утверждает, что тот факт, что ее оборудование было разбомблено в аэропорту Дамаска доказывает, что Израиль на территории Сирии не ограничивается уничтожением только военных целей.

В субботу в арабских социальных сетях появились сообщения об израильской атаке в аэропорту Дамаска, но она не была подтверждена серьезными источниками и о ней не писали мэйнстримные СМИ.
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