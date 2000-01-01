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В Европе перестают признавать израильские водительские права 01.08 09:57   MIGnews.com

В Европе перестают признавать израильские водительские права

Деловое издание Калькалист сообщает, что ряд европейских компаний по аренде автомобилей в определенных случаях отказывается признавать водительские права, выданные в Израиле.

В частности, несколько подобных случаев зарегистрировано в Греции и в Италии - несмотря на существующее соглашение с ЕС о признании израильских водительских прав на территории Союза.

Министерство транспорта внедрило официальные процедуры, направленные на то, чтобы помочь израильским водителям, оказавшимся в неприятной ситуации. Израильтянин должен направить официальный запрос официальному представительству МИДа с просьбой заверить водительские прав.

После получения запроса консульство обращается в министерство транспорта, сверяет данные и в возможно короткие сроки выдает заверенные водительские права.
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