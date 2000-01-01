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Жителей Афулы терроризируют зловещие клоуны | Фото: Chris Rice01.10 13:41   MIGnews.com

Жителей Афулы терроризируют зловещие клоуны

Жители израильского города Афула жалуются в социальных сетях на то, что по ночам в городских парках и на пустынных улицах прохожих пугают неизвестные в клоунских костюмах.

В блоге "Новости Афулы и окрестностей" в Facebook горожане пишут, что встреча с незнакомцами напоминает сцены из фильмов ужасов. Многие уверены, что злоумышленники намеренно пугают людей. Другие менее категоричны: они полагают, что это чья-то неудачная шутка, которая вышла из-под контроля.



СМИ отмечают, что горожане не знают, кто скрывается за клоунскими масками, но требуют немедленно прекратить ночные вылазки, предупреждая, что "все это может плохо закончиться", так как кто-нибудь может принять "клоуна" за грабителя или терориста.

"Волна слухов, по-видимому, началась после того, как люди увидели видеоролик клоуна в причудливом платье", - говорится в заявлении полиции.

Вместе с тем представители правоохранительных органов сообщили, что никто из жителей не подавал жалобу в полицию Афулы. В полиции отмечают, что была проведена предварительная проверка, в ходе которой выяснилось, что речь идет о шалости подростков. Из ответа следует, что "клоуны" не нарушают закон.
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