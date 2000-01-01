01.10 14:32 MIGnews.com

Жертва секс-марафона потеряла сознание

Поделиться

Все по теме

Комментарии

СМИ Кении сообщают о “почти трагедии” в городе Тика.Студент по имени Рики страдал от того, что его любовница угрожала порвать отношения с ним из-за его неспособности удовлетворить ее ожидания в постели.Рики, со своей стороны, не был готов расстаться с любовью. Подробно обсудив ситуацию с друзьями, Рики решил инвестировать капитал в “голубую таблетку” виагру.Рики рассчитывал на то, что запив виагру большим количеством алкоголя он продемонстрирует чудеса мужской доблести и совершит любовный подвиг, который его подруга запомнит на всю жизнь.Вместо этого через некоторое время после начала секс-сессии Рики начал задыхаться и потерял сознание. Шокированная подруга начала орать, на ее крики сбежались студенты из соседних комнат, и Рики эвакуировали в госпиталь.Лечащие Рики медики выразили недоумение в связи с тем, что молодой человек, находящийся на пике своих половых возможностей прибегнул к помощи форсирующих либидо таблеток и превратился во всеобщее посмешище.