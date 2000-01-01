01.10 01:00 MIGnews.com

В Египте началась охота на геев

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В субботу, 30 сентября в Египте шестерых мужчин арестовали за "распространение сексуальных отклонений" и "разврат" в социальных сетях. По сообщению организации Amnesty International, до суда их собираются подвергнуть ректальному обследованию.Их арест является частью более широкомасштабных мероприятий против гомосексуализма, которые начались на прошлой неделе, когда группа людей подняла радужный флаг на рок-концерте, в редком публичном проявлении поддержки прав лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов в консервативной мусульманской стране.По словам правозащитников, 11 человек были арестованы и один человек был приговорен к шести годам тюремного заключения после того, как местные СМИ начали критическую кампанию против лиц, поднявших флаг геев на концерте Машру "Лейла", популярно ливанской группе.Активисты Amnesty International говорят, что такие процедуры нарушают запрет о пытках в соответствии с международным правом."Тот факт, что прокурор Египта уделяет первоочередное внимание поиску людей, основываясь на их предполагаемой сексуальной ориентации, совершенно прискорбно, а эти люди должны быть немедленно освобождены", - заявила Наджиа Бунаим, один из руководителей Amnesty International.Хотя гомосексуализм не объявлен вне закона в Египте, геев часто арестовывают и обычно обвиняют в разврате, безнравственности или богохульстве.Большинство египтян считают, что практика гомосексуализма идет вразрез с природой и религией и то, что это "социальная болезнь", экспортируемая Западом. На фоне этого многие гомосексуалисты скрывают свою ориентацию, опасаясь призрения общества.