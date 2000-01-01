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01.10 16:32   MIGnews.com

Теракт с криком "Аллах Акбар" в Марселе: убиты двое

Французская пресса сообщает об очередном теракте во Франции – днем 1 октября неизвестный мужчина атаковал ножом прохожих на железнодорожной станции Сен-Шарль в Марселе.

Как утверждают очевидцы, при этом он причал "Аллах Акбар".

"Двум жертвам были нанесены смертельные ранения", - заявил глава региональный полиции Оливье де Мазьер.

Неофициальные источники в полиции утверждают, что случившееся рассматривается как теракт, однако никаких официальных заявлений пока что не было.

После случившегося вокзал был эвакуирован и оцеплен. В ходе инициированной спецоперации Sentinelle террорист был убит сотрудниками правопорядка.

На место теракта немедленно выехал министр внутренних дел Франции Жерар Коллон.
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