С жены и матери Цапка требуют 120 миллионов

Суд в Краснодаре наложил взыскание в сумме около 120 млн рублей на банковские счета Надежды Цапок в пользу родственников жертв трагических событий в станице Кущевской. Об этом сообщила в среду юридическая компания "Центр Правосудия", представляющая интересы потерпевших, сообщает Интерфакс.
"Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил заявление представителей потерпевших об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на банковских счетах Н. Цапок. Определение суда будет направлено в банки для немедленного исполнения", - говорится в сообщении.
Представители потерпевших просили суд обратить взыскание на денежные средства в размере около 300 млн рублей, арестованные еще в 2010 году в момент возбуждения уголовного дела в отношении участников банды из станицы Кущевской.
В сообщении также отмечается, что в случае недостаточности денежных средств на счетах Н.Цапок для удовлетворения всех требований потерпевших юристы продолжат работу по обращению взыскания на сбережения и активы других родственников главаря ОПГ Сергея Цапка. По сведениям "Центра Правосудия", на арестованных с 2010 года счетах гражданской жены С.Цапка - Анжелы-Марии Цапок - могут находиться до $6 млн.
Ранее сообщалось, что в сентябре 2015 года Кущевский районный суд постановил взыскать солидарно с осужденных участников банды 100 млн рублей и еще 153 млн рублей с имущества, находящегося в распоряжении А-М.Цапок. В марте 2017 года Краснодарский краевой суд оставил это решение в силе.
Надежда Цапок - мать Сергея Цапка, лидера банды, действовавшей в станице Кущевской. В настоящее время она отбывает наказание в исправительной колонии за мошенничество с земельными участками.
С 1998 по 2010 годы участниками банды были убиты 19 человек. В ноябре 2013 года Краснодарский краевой суд приговорил С.Цапка и других участников преступной группировки к лишению свободы на сроки от пожизненного до 19 лет и выплате крупных штрафов. В начале июля 2014 года С.Цапок неожиданно умер в медчасти СИЗО №1 Краснодара.
Первоначально потерпевшие по делу требовали взыскать с подсудимых 2 млрд 328,6 млн рублей. Наибольшие суммы исков предъявили Джалиль Аметов и Юрий Мироненко, оценившие в 1 млрд рублей каждый гибель своих детей и родственников в доме Сервера Аметова в станице Кущевской в ноябре 2010 года.