Посол Израиля добился цензуры юдофобского выступления в вузе

Израильскому послу в Великобритании Марку Регеву удалось добиться, чтобы администрация Манчестерский университет подвергла цензуре речь выступления пережившей Холокост еврейки Марика Шервуд.Одна из выживших узников Будапештского гетто Шервуд критиковала Израиль за его политику к жителям ПА и сектора Газа. Название ее лекции говорит само за себя: "Вы поступаете с палестинцами так, как нацисты поступали со мной".Она была организована международной антиизраильской кампанией Boycott, Divestment and Sanctions в рамках так называемой Недели израильского апартеида, проходившей в вузе в марте этого года.Как пишет газета The Guardian, после того, как за месяц до мероприятия руководство университета посетил израильский посол, название лекции было изменено на " История жертвы Холокоста и Декларация Бальфура".Данные подробности были обнародованы после того, как Информационный комиссар (глава ведомства, отвечающего за свободу информации) постановил, что университет должен удовлетворить ходатайство одного из студентов и опубликовать "всю переписку между Манчестерским университетом и израильским лобби".Как объявили в вузе, изначальное название лекции запретили как "неоправданно провокационное", а одним из условий для ее проведения было то, что присутствовать на ней смогут исключительно учащиеся и сотрудники Манчестерского университета.По поводу данной конференции с университетом связался советник израильского посольства по делам гражданского общества Майкл Фримен. Он назвал название лекции Шервуд антисемитским, нарушающим определение антисемитизма, согласно Международному альянсу памяти жертв Холокоста (IHRA), и что оно унизит студентов-евреев.Сама лекторша, к слову, историк по профессии, отрицает обвинения в юдофобии. Как пишет The Guardian, Марика Шервуд рассказала о том, что от нацистов ее спасли венгерские христиане, которые ее крестили и выдали ей документы, согласно которым она была не еврейкой."Я просто рассказывала о своем опыте, о том, что нацисты делали со мной как еврейский ребенок. Я не могу сказать, что я палестинка, но опыт моего детства не отличается от того, что сейчас испытывают палестинские дети", - утверждает она.Издание Jewish Chronicle связалось с Майклом Фрименом. По его словам, "сравнивать Израиль с нацистским режимом разумно считать антисемитским в контексте рабочего определения "антисемитизма" IHRA, принятое британским правительством, Лейбористской партией, Национального союза студентов и большинства британских университетов". Но в то же время в посольстве отрицают, что это можно считать лоббированием.