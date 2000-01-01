01.10 21:31 MIGnews.com

На референдуме в Каталонии пострадали более 750 человек

Se repiten los choques entre fuerzas policiales. En el vídeo, Guardia Civil y mossos en Sant Joan de Vilatorrada https://t.co/7HHEzHXh0p pic.twitter.com/xy5uTqEICQ — EL PAÍS (@el_pais) 1 октября 2017 г.

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Несмотря на максимальные преграды, которые строила на пути к независимости Каталонии испанская власть, включая ошеломляющий уровень насилия со стороны полиции, референдум о выходе из состава Испании подошел к своему логическому завершению – в 20.00 по местному времени избирательные участки закрылись.По данным региональных властей, к середине дня явка составила более 50%. Более актуальной информации пока не предоставлялось.Стоит отметить, что в течение всего дня правоохранительные органы занимались изъятием избирательных урн, бюллетеней и прочего материала для голосования, а также закрыли сами участки, после чего каталонцы опускали бюллетени в специальные урны, выставленные снаружи участков.В министерстве здравоохранения Каталонии утверждают, что из-за насильственных действий со стороны полиции пострадал 761 человек. В то же время, в МВД сообщают о 12 пострадавших сотрудниках правоохранительной службы и гражданской гвардии. Известно о 6 задержанных за сопротивление, неповиновение и нападение на представителей власти.С осуждением насилия со стороны полиции уже выступили правящая в Греции партия СИРИЗА, лидер немецких социал-демократов Мартин Шульц, правозащитная организация Human Rights Watch, Лейбористская партия Великобритании, а также первый министр Шотландии Никола Стерджен.