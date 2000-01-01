Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







На референдуме в Каталонии пострадали более 750 человек 01.10 21:31   MIGnews.com

На референдуме в Каталонии пострадали более 750 человек

Несмотря на максимальные преграды, которые строила на пути к независимости Каталонии испанская власть, включая ошеломляющий уровень насилия со стороны полиции, референдум о выходе из состава Испании подошел к своему логическому завершению – в 20.00 по местному времени избирательные участки закрылись.

По данным региональных властей, к середине дня явка составила более 50%. Более актуальной информации пока не предоставлялось.

Стоит отметить, что в течение всего дня правоохранительные органы занимались изъятием избирательных урн, бюллетеней и прочего материала для голосования, а также закрыли сами участки, после чего каталонцы опускали бюллетени в специальные урны, выставленные снаружи участков.


В министерстве здравоохранения Каталонии утверждают, что из-за насильственных действий со стороны полиции пострадал 761 человек. В то же время, в МВД сообщают о 12 пострадавших сотрудниках правоохранительной службы и гражданской гвардии. Известно о 6 задержанных за сопротивление, неповиновение и нападение на представителей власти.

С осуждением насилия со стороны полиции уже выступили правящая в Греции партия СИРИЗА, лидер немецких социал-демократов Мартин Шульц, правозащитная организация Human Rights Watch, Лейбористская партия Великобритании, а также первый министр Шотландии Никола Стерджен.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:10
Российский полковник раненный в Сирии скончался в госпитале
20:55
Министры проигнорировали церемонию памяти Войны Судного дня
20:26
Экономику Израиля признали одной из лучших в мире
19:48
В Саудовской Аравии откроют первую автошколу для женщин
18:07
Евреи занимались контрабандой мобилок террористам в тюрьмах
17:29
Посол Израиля добился цензуры юдофобского выступления в вузе
16:32
Теракт с криком "Аллах Акбар" в Марселе: убиты двое
16:24
Ликудники требуют не дать коррупционеру попасть в Кнессет
15:56
Ханийе назвал цель примирения с ФАТХом
14:32
Жертва секс-марафона потеряла сознание
14:02
Насралла приказал евреям вернуться в страны исхода
13:41
Жителей Афулы терроризируют зловещие клоуны
13:13
Нетаниягу: Израиль не имеет отношения к референдуму курдов
12:48
Главой ЮНЕСКО станет иранский представитель
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus