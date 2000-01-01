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В Саудовской Аравии угрожают сжигать женщин-водителей | Фото: Thinkstock02.10 06:18   MIGnews.com

В Саудовской Аравии угрожают сжигать женщин-водителей

Полиция Саудовской Аравии арестовала местного жителя, который угрожал убить женщин, которые решатся сесть за руль автомобиля. Как со ссылкой на саудовское МВД сообщает британское издание The Independent, мужчину задержали в восточной части страны, его имя пока не раскрывается.

В частности, на своих страницах в соцсетях он распространил видеообращение к женщинам, которые сядут за руль, угрожая "сжигать их вместе с автомобилями".

Напомним, что 26 сентября король Салман выпустил революционный декрет, согласно которому подданные-женщины смогут получать водительские права и управлять автомобилем. Он приказал обеспечить исполнение распоряжения в полном объеме к июню 2018 году.

Запрет на вождение для женщин на практике действует в Саудовской Аравии с 1990 года, но он никак не прописан в местных законах. Эта страна является единственной в мире, где-де-факто действует подобный запрет.
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