Джулиан Ассанж требует исключить Испанию из ЕС

"Дорогой Жан-Клод Юнкер. Разве это "уважение человеческого достоинства, свободы и демократии"? Приведите в действие Статью 7 и отстраните Испанию от членства в Европейском союзе за явное нарушение Статьи 2", — написал он в Twitter в то время, как все СМИ сообщали о насилии полиции в отношении протестующих и участников референдума об отсоединении Каталонии от Испании.
Стоит отметить, что Статья 2 договора о ЕС подразумевает то, что союз основан на уважении человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, правового государства и соблюдения прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам.
Ранее Ассанж назвал ситуацию в Каталонии в связи с референдумом о независимости "первой в мире интернет-войной".