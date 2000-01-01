02.10 05:40 MIGnews.com

Джулиан Ассанж требует исключить Испанию из ЕС

Dear @JunckerEU. Is this "respect for human dignity, freedom and democracy"? Activate article 7 and suspend Spain from the European Union for its clear violation of Article 2.



Art 7: https://t.co/1Dr7yCRHOH



Art 2: https://t.co/flpyclfchz pic.twitter.com/n0Ka72a2Am — Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 1 октября 2017 г.

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Комментарии

Еврокомиссия должна поднять вопрос исключения Испании из Евросоюза, считает основатель Wikileaks Джулиан Ассанж в свете "явного нарушения" Мадридом Статьи 2 Лиссабонского договора."Дорогой Жан-Клод Юнкер. Разве это "уважение человеческого достоинства, свободы и демократии"? Приведите в действие Статью 7 и отстраните Испанию от членства в Европейском союзе за явное нарушение Статьи 2", — написал он в Twitter в то время, как все СМИ сообщали о насилии полиции в отношении протестующих и участников референдума об отсоединении Каталонии от Испании.Стоит отметить, что Статья 2 договора о ЕС подразумевает то, что союз основан на уважении человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, правового государства и соблюдения прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам.Ранее Ассанж назвал ситуацию в Каталонии в связи с референдумом о независимости "первой в мире интернет-войной".