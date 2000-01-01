В Киргизии нашли тело пропавшей израильтянки

Израильские СМИ сообщают, что спасатели в Киргизии обнаружили тело пропавшей шесть дней назад израильтянки Хилы Ливни.
Хила полгода назад демобилизовалась из ЦАХАЛа и совершала послеармейское путешествие.
Брат-близнец Хилы, Юваль, участвовал в поисках в Киргизии.
В прошлую субботу Хила, ее израильский друг и два французских туриста шли по треку Сари-Чалак. Израильтянин упал и повредил ногу. Французы бросились ему помогать. В этот момент Хила сорвалась со скалы и разбилась насмерть в пропасти.
Израильский МИД и семья Хилы поблагодарили военные, полицейские и спасательные силы Киргизии, а также посольства США и Германии за помощь в организации поисков.
Консул Израиля в Киргизии Ариель Браверман организует доставку тела погибшей на родину.