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В Киргизии нашли тело пропавшей израильтянки 01.10 07:02   MIGnews.com

В Киргизии нашли тело пропавшей израильтянки

Израильские СМИ сообщают, что спасатели в Киргизии обнаружили тело пропавшей шесть дней назад израильтянки Хилы Ливни.

Хила полгода назад демобилизовалась из ЦАХАЛа и совершала послеармейское путешествие.

Брат-близнец Хилы, Юваль, участвовал в поисках в Киргизии.

В прошлую субботу Хила, ее израильский друг и два французских туриста шли по треку Сари-Чалак. Израильтянин упал и повредил ногу. Французы бросились ему помогать. В этот момент Хила сорвалась со скалы и разбилась насмерть в пропасти.

Израильский МИД и семья Хилы поблагодарили военные, полицейские и спасательные силы Киргизии, а также посольства США и Германии за помощь в организации поисков.

Консул Израиля в Киргизии Ариель Браверман организует доставку тела погибшей на родину.
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