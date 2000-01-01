01.10 07:02 MIGnews.com

В Киргизии нашли тело пропавшей израильтянки

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Израильские СМИ сообщают, что спасатели в Киргизии обнаружили тело пропавшей шесть дней назад израильтянки Хилы Ливни.Хила полгода назад демобилизовалась из ЦАХАЛа и совершала послеармейское путешествие.Брат-близнец Хилы, Юваль, участвовал в поисках в Киргизии.В прошлую субботу Хила, ее израильский друг и два французских туриста шли по треку Сари-Чалак. Израильтянин упал и повредил ногу. Французы бросились ему помогать. В этот момент Хила сорвалась со скалы и разбилась насмерть в пропасти.Израильский МИД и семья Хилы поблагодарили военные, полицейские и спасательные силы Киргизии, а также посольства США и Германии за помощь в организации поисков.Консул Израиля в Киргизии Ариель Браверман организует доставку тела погибшей на родину.