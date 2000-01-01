01.10 08:44 MIGnews.com

Задержаны трое подозреваемых в нападении в больнице Ихилов

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В ночь на воскресенье, 1 октября, сотрудники полиции задержали трех мужчин по подозрению в нападении на охранников в тель-авивской больнице "Ихилов". Подозреваемые скрывались в квартире в городе Бат-Ям.Задержанные – жители Кирьят-Малахи, Тель-Авива и Хайфы. В воскресенье в мировом суде в Тель-Авиве будет рассматриваться ходатайство следствия об их аресте.Напомним, инцидент произошел в ночь на четверг, 28 сентября. Согласно подозрению, одна из пациенток больницы пожаловалось на, что она получает плохое лечение. После этого в больницу приехали пятеро мужчин, которые напали на охранников, не пускавших их в медучреждение.Тогда полиции удалось задержать двоих из нападавших. По подозрению в причастности к инциденту также были задержаны двое жителей Яффо: 49-летний мужчина и его 19-летняя дочь.