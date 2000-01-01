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В возрасте 96 лет умер известный ведущий Монти Холл01.10 12:15   MIGnews.com

Скончался известный ведущий и друг Израиля Монти Холл

В суботу, 30 сентября в США скончался канадский телеведущий Монти Холл, который вел передачу Let's make a deal. О смерти телеведущего сообщила его дочь Джоанна Глисон.

По ее словам, причиной смерти 96-летнего телеведущего стала сердечная недостаточность. Холл скончался в своем доме в Беверли-Хиллз. Как отметила дочь ведущего, он скончался после продолжительной болезни в окружении семьи и друзей.

В возрасте 96 лет умер известный ведущий Монти Холл

Холл родился в 1921 году в городе Виннипег, столице канадской провинции Манитоба, в еврейской ортодоксальной семье. Карьеру ведущего Монти Холл начал в 1946 году на радио, а в 1950-х годах пришел в телевидение, где работал в передачах для детей. Имя ведущего стало известным благодаря так называемому парадоксу Монти Холла — задаче теории вероятностей, основанной на игре в шоу "Давайте заключим сделку". По словам дочери телеведущего, он особенно гордился этим шоу.

Свое главное телешоу Холл считал возможностью помочь простым людям. Шоу состояло из различных конкурсов, но в главном из них — из-за которого ведущий прославился фразой "Кто же за дверью №1?" — требовалось выбрать одну из трех дверей. За двумя дверями стояли козы, а за третьей — автомобиль, который в случае успеха доставался игроку.

В возрасте 96 лет умер известный ведущий Монти Холл
В возрасте 96 лет умер известный ведущий Монти Холл

Холл вел ее на протяжении 13 лет.

Помимо этого Холл засветился и в других американских шоу, бывший ранее популярными, в частности, "Голливудские квадраты".

По словам дочериХолла, актер сумел собрать почти 1 миллиард долларов на благотворительность в течение своей жизни.

Также, она отмечает, что "отец использовал свою известность, чтобы помогать другим".
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