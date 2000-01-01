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Националисты на годовщину Бандери устроили марши по Украине 02.01 11:04   MIGnews.com

В честь Бандеры: в городах Украины прошли факельные шествия

В Киеве и других городах Украины, прошел марш украинских националистов по случаю 109-й годовщины со дня рожденья лидера Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) Степана Бандеры. Об этом сообщает ТАСС.

По данным информагентства, столичное шествие продолжалось не менее часа, а состояло с около тысячи человек. Его участниками стали сторонники партий "Свобода" и "Правый сектор" (запрещена в РФ), а также организаций "Национальный корпус" и "Конгресс украинских националистов".

Сообщается, что активисты прошлись от памятника Тарасу Шевченко по улице Владимирской и через центр Киева прошли до площади Независимости.

За порядком в столице следили 1,2 тыс полицейских и 730 военнослужащих.

Кроме Киева аналогичные акции были организованы во Львове Тернополе, Днепре, Кривом Роге, Ровно, Мелитополе. А также марши прошли и в Славянске и Авдеевке на подконтрольной Киеву части Донецкой области, однако были крайне малочисленными.
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