02.01 11:56 MIGnews.com

Франция: более 1000 машин были сожжены в Новый год

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В новогоднюю ночь во Франции сожгли 1031 автомобиль. Об этом говорится в сообщении МВД Франции, опубликованном на станице в Twitter.Отмечается, что этот показатель ниже в сравнении с 2012 и 2013 годами.Сотрудники полиции арестовали 510 человек за совершение протиправных действий. Из них 349 задержаны.Правопорядок в ночь на 1 января обеспечивали около 140 тысяч представителей силовых ведомств.