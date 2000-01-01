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02.01 11:56   MIGnews.com

Франция: более 1000 машин были сожжены в Новый год

В новогоднюю ночь во Франции сожгли 1031 автомобиль. Об этом говорится в сообщении МВД Франции, опубликованном на станице в Twitter.

Отмечается, что этот показатель ниже в сравнении с 2012 и 2013 годами.

Сотрудники полиции арестовали 510 человек за совершение протиправных действий. Из них 349 задержаны.

Правопорядок в ночь на 1 января обеспечивали около 140 тысяч представителей силовых ведомств.
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