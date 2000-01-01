02.01 12:56 MIGnews.com

60 террористов ISIS уничтожили в Афганистане

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В Афганистане были уничтожены более 60 боевиков джихадистской организации “Исламское Государство”, известной как ISIS. По сообщениям местных СМИ, террористы были ликвидированы в ходе операций афганских вооруженных сил.По словам представителя губернатора провинции Нангархар Атауллы Хогияни, 65 боевиков уничтожены и еще 18 ранены в ходе воздушных и наземных операций в регионе Хаска Мина.Он добавил, что во время операций погиб один мирный житель, и еще 13 пострадали.Ранее власти Афганистана сообщили, что на территории страны находятся не более 2 тысяч боевиков ISIS.