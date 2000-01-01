02.01 13:17 MIGnews.com

Петах-Тиква: обрушение крана привело к гибели рабочего

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В городе Петах-Тиква в ходе работ по строительству оперативного центра скоростного трамвая произошло обрушение крана.В результате обрушения был тяжело ранен рабочий. Рабочий позднее скончался в больнице.После инцидента компания Нетивей Тахбура Ироним приостановила работу подрядчика, компании Солел Боне на своих объектах.По данным первоначального расследования, обрушение крана произошло в результате грубого нарушения норм техники безопасности.