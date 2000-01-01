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Дипломаты из США должны Лондону 300 тыс фунтов стерлингов 02.01 13:41   MIGnews.com

Дипломаты из США должны Лондону 300 тыс фунтов стерлингов

Американские дипломаты, работающие в Лондоне не оплатили штрафы за въезд в центр британской столицы на сумму более чем 300 тыс фунтов стерлингов, пишет газета The Independent.

По ее информации, в МИД Великобритании были вызваны представители дипмиссии и во время заседания, обсуждалась проблема неуплаты этих штрафов. По словам источника, на американцев оказывали давление для того, "чтобы они оплачивали штрафы и задолженности".

Однако в посольстве США в Лондоне считают, что плата въезд – это налоги, а это значит, что в дипмиссия может не выплачивать требуемую от нее сумму, поскольку она освобождена от выплат в соответствии с международным законодательством.

Но в транспортной компании Лондона Transport for London пригрозили судом, если все эти штрафы не будут выплачены.

Проезд в центр Лондона стал платным с февраля 2003 года. Таким образом, администрация города уменьшила количество пробок в столице и мотивирует жителей пользоваться общественным транспортом. Штраф за неуплату составляет до 195 фунтов стерлингов.
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