02.01 14:58 MIGnews.com
В Индии откроется мини-тюрьма для иностранцев
В индийском штате Гоа старую тюрьму в городе Мапуса превратят в центр для содержания под стражей иностранных граждан, которые нарушают правила визового режима.
Об этом сообщил заместитель генерального директора полиции Гоа Рупиндер Кумар.
Власти пояснили, что решение было принято из-за того, что многие туристы остаются на курортах в штате гораздо дольше, чем это разрешено индийскими визами.
Отмечается, что провинившиеся иностранцы будут содержаться в центре на период оформления документов, необходимых для депортации из страны.
При этом о нарушителях будут обязательно сообщать в посольство того государства, от куда прибыл турист.
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