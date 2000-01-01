02.01 14:58 MIGnews.com

В Индии откроется мини-тюрьма для иностранцев

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В индийском штате Гоа старую тюрьму в городе Мапуса превратят в центр для содержания под стражей иностранных граждан, которые нарушают правила визового режима.Об этом сообщил заместитель генерального директора полиции Гоа Рупиндер Кумар.Власти пояснили, что решение было принято из-за того, что многие туристы остаются на курортах в штате гораздо дольше, чем это разрешено индийскими визами.Отмечается, что провинившиеся иностранцы будут содержаться в центре на период оформления документов, необходимых для депортации из страны.При этом о нарушителях будут обязательно сообщать в посольство того государства, от куда прибыл турист.