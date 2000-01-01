02.01 17:07 MIGnews.com

Американцы убили внука бин Ладена

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По сообщениям в арабской прессе, в результате атаки американского беспилотника в районе афгано-пакистанской границы убит 12-летний внук Усамы бин Ладена Усама бин Хамза бин Ладен.О смерти внука бин Ладена стало известно из письма джихадистской группировки, циркулирующего в интернете. В нем говорится: “Внук нашего шахида, наш сын Усама… поднялся в самый высокий Парадиз на небесах”.Внука Усамы якобы убили в июле или августе прошлого года.Письмо продолжается: Трагедии, подобные этой делают наш лишь сильнее”.Отец Усамы, Хамза бин Ладен активно участвует в пропаганде террора с того момента, как его отец был убит в результате рейда американского спецназа в 2011 году. Усама выращивал его в качестве своего возможного наследника.