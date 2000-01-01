02.01 16:29 MIGnews.com

Асад уволил министра из-за встречи с израильским журналистом

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Сирийский президент Башар Асад уволил министра информации Мохаммеда Рамеза Туржмана, допустившего въезд в страну израильского журналиста Джонатана Спиера, сообщила 2 января "Аль-Арабия".Сам Спиер в интервью израильской прессе подтвердил, что дважды встречался с Туржманом в ходе своей недавней поездки в Сирию в составе международной репортерской делегации, визит которой финансировался Дамаском по случаю победы над террористической группировкой "Исламское государство"."Во время поездки я дважды встречался с Мохаммадом Туржманом в составе группы. Визит был организован в сотрудничестве с его министерством, что, как я полагаю, вынудило министра официально отвечать от лица своего руководства", - говорит он."Как мне кажется, организации, отличные от министерства информации, могут более ответственными за подобные инциденты. Тем не менее, я не считаю свое мнение актуальным. Ведь как известно, сирийский режим действует по своей логике", - добавил журналист.Как Туржман сообщил "Аль-Арабии", Спиер въехал в Сирию по британскому паспорту. Министр настаивает на том, что ему не было известно, что тот был израильтянином. Однако его сотрудники из министерства утверждают, что о национальной принадлежности Спиера не должно возникать никаких вопросов, стоит только вбить его имя в поиск в Интернете.Работы Мохаммед Туржман лишился 1 января – на его место назначили Имада Сару. Вместе с ним Башар Асад заменил также министров обороны и промышленности.Стоит отметить, что о своей ноябрьской поездке в Сирию Джонатан Спиер опубликовал статью в The Times of Israel. Любопытно, что кроме министра информации, он встретился также с министром по делам примирения Али Хайдаром, к которому Асад, очевидно, решил санкции не применять.