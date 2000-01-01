Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Асад уволил министра из-за встречи с израильским журналистом02.01 16:29   MIGnews.com

Асад уволил министра из-за встречи с израильским журналистом

Сирийский президент Башар Асад уволил министра информации Мохаммеда Рамеза Туржмана, допустившего въезд в страну израильского журналиста Джонатана Спиера, сообщила 2 января "Аль-Арабия".

Сам Спиер в интервью израильской прессе подтвердил, что дважды встречался с Туржманом в ходе своей недавней поездки в Сирию в составе международной репортерской делегации, визит которой финансировался Дамаском по случаю победы над террористической группировкой "Исламское государство".

"Во время поездки я дважды встречался с Мохаммадом Туржманом в составе группы. Визит был организован в сотрудничестве с его министерством, что, как я полагаю, вынудило министра официально отвечать от лица своего руководства", - говорит он.

"Как мне кажется, организации, отличные от министерства информации, могут более ответственными за подобные инциденты. Тем не менее, я не считаю свое мнение актуальным. Ведь как известно, сирийский режим действует по своей логике", - добавил журналист.

Как Туржман сообщил "Аль-Арабии", Спиер въехал в Сирию по британскому паспорту. Министр настаивает на том, что ему не было известно, что тот был израильтянином. Однако его сотрудники из министерства утверждают, что о национальной принадлежности Спиера не должно возникать никаких вопросов, стоит только вбить его имя в поиск в Интернете.

Работы Мохаммед Туржман лишился 1 января – на его место назначили Имада Сару. Вместе с ним Башар Асад заменил также министров обороны и промышленности.

Стоит отметить, что о своей ноябрьской поездке в Сирию Джонатан Спиер опубликовал статью в The Times of Israel. Любопытно, что кроме министра информации, он встретился также с министром по делам примирения Али Хайдаром, к которому Асад, очевидно, решил санкции не применять.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:38
Южная Корея призвала Пхеньян к переговорам
21:58
Смерть для Арье Дери - не повод не голосовать в Кнессете
20:57
Выпускница религиозной школы пустит девственность с молотка
20:31
Суицид - главная причина смерти солдат в 2017 году
19:43
Антииранские протесты в Иерусалиме
18:54
Посольство Сальвадора не покинет Тель-Авив
18:41
Индия закупит у Израиля 131 ракету "Барак"
18:06
10000-летнее открытие израильских первоклашек
17:07
Американцы убили внука бин Ладена
16:59
"Айелет Шакед - самый опасный министр"
16:42
Россия возобновила разработку многоразовой ракеты
16:20
Россия заявила о недопустимости вмешательства в дела Ирана
15:53
"Нетаниягу оказал медвежью услугу протестующим в Иране"
15:16
"Оппозиция одержала колоссальную победу"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus