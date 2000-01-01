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Итоги ушедшего года: 16 солдат ЦАХАЛа совершили самоубийство | Фото: Israel Defense Forces/Flickr02.01 20:31   MIGnews.com

Суицид - главная причина смерти солдат в 2017 году

Несмотря на значительное снижение уровня самоубийств в ЦАХАЛе за последнее десятилетие, в прошлом году руки наложили на себя 16 израильских солдат. Об этом 2 января сообщила начальник управления людских ресурсов израильской армии бригадный генерал Меирав Киршнер.

Это стало главной причиной гибели израильских солдат в ушедшем году. На втором месте - ДТП, которые забрали жизни 12 военнослужащих. В целом за год погибли 55 солдат Армии обороны Израиля.

По словам Киршнер, в то время как в течение последних нескольких лет статистика самоубийств в ЦАХАЛе постепенно шла на спад, в 2017 году добровольно ушло из жизни на одного солдата больше, чем годом ранее.

Из совершивших самоубийство в 2017 году было 13 призывников, один резервист и два офицера.

В отличие от различных спекуляций, подавляющее большинство самоубийств в прошедшем и в предыдущие годы совершались уже во время службы солдата, а не во время базовой подготовки, говорит Киршнер. При этом, если еще 10 лет назад самоубийц было больше среди репатриантов и представителей других социальных групп, теперь это не так.

В 2006 году, когда жизнь самоубийством покончили 28 солдат, армия развернула масштабную кампанию по предотвращению самоубийств. Меирав Киршнер считает резкое снижение – более чем вдвое – числа суицидников заслугой этой программы.

Нельзя не отметить и тот факт, что в Израиле в целом наблюдается тенденция к снижению числа самоубийц. Киршнер утверждает, что количество суицидников в ЦАХАЛе статистически ниже, чем в аналогичной возрастной категории (18-24 лет) на "гражданке" в Израиле и в большинстве европейских стран.
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