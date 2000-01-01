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Германия: Заключенные третий раз за неделю сбежали из тюрьмы | Фото: Thinkstock03.01 04:28   MIGnews.com

Заключенные третий раз за неделю сбежали из тюрьмы в Берлине

Из берлинской тюрьмы Плетцензее совершили побег двое заключенных. Все бы ничего – с кем ни случается – однако это уже третий такой инцидент за неделю.

Как пишет газета Welt со ссылкой на управление юстиции, в четверг, 26 декабря, из пенитенциарного заведения открытого типа с минимальным надзором сбежали четверо заключенных, а пока их искали, исчез еще один отбывавший наказание.

Любопытно, что из последних двух, которые добровольно покинули тюрьму в понедельник, один решил сдаться властям добровольно.

Тем временем продолжаются поиски оставшихся шести заключенных. В связи со случившемся была объявлена проверка.
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