03.01 04:28 MIGnews.com

Заключенные третий раз за неделю сбежали из тюрьмы в Берлине

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Из берлинской тюрьмы Плетцензее совершили побег двое заключенных. Все бы ничего – с кем ни случается – однако это уже третий такой инцидент за неделю.Как пишет газета Welt со ссылкой на управление юстиции, в четверг, 26 декабря, из пенитенциарного заведения открытого типа с минимальным надзором сбежали четверо заключенных, а пока их искали, исчез еще один отбывавший наказание.Любопытно, что из последних двух, которые добровольно покинули тюрьму в понедельник, один решил сдаться властям добровольно.Тем временем продолжаются поиски оставшихся шести заключенных. В связи со случившемся была объявлена проверка.