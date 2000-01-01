Заключенные третий раз за неделю сбежали из тюрьмы в Берлине
Из берлинской тюрьмы Плетцензее совершили побег двое заключенных. Все бы ничего – с кем ни случается – однако это уже третий такой инцидент за неделю.
Как пишет газета Welt со ссылкой на управление юстиции, в четверг, 26 декабря, из пенитенциарного заведения открытого типа с минимальным надзором сбежали четверо заключенных, а пока их искали, исчез еще один отбывавший наказание.
Любопытно, что из последних двух, которые добровольно покинули тюрьму в понедельник, один решил сдаться властям добровольно.
Тем временем продолжаются поиски оставшихся шести заключенных. В связи со случившемся была объявлена проверка.