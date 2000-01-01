03.01 05:37 MIGnews.com

Египет казнил пятерых террористов

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Утром 2 декабря в тюрьме Бурж аль-араб в египетской провинции Александрия казнили пять заключенных. Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", высшая мера наказания была приведена в действие через повешение.Среди них – четверо сторонников движения "Братья-мусульмане", признанных виновными в терроризме. 2015 году они атаковали курсантов военного факультета на стадионе Кфар Шейх на севере Египта. В результате взрыва бомбы в примыкающем к стадиону помещении в момент, когда там были учащиеся военного вуза трое курсантов погибли, еще несколько человек были ранены.Пятый заключенный казнен по уголовному обвинению, детали которого не разглашаются.Правозащитники уже выступили против этого, обвинив правительство в расправе над невиновными людьми, которых они называют которых политзаключенными.