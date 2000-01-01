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Египет казнил пятерых террористов | Фото: Thinkstock03.01 05:37   MIGnews.com

Египет казнил пятерых террористов

Утром 2 декабря в тюрьме Бурж аль-араб в египетской провинции Александрия казнили пять заключенных. Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", высшая мера наказания была приведена в действие через повешение.

Среди них – четверо сторонников движения "Братья-мусульмане", признанных виновными в терроризме. 2015 году они атаковали курсантов военного факультета на стадионе Кфар Шейх на севере Египта. В результате взрыва бомбы в примыкающем к стадиону помещении в момент, когда там были учащиеся военного вуза трое курсантов погибли, еще несколько человек были ранены.

Пятый заключенный казнен по уголовному обвинению, детали которого не разглашаются.

Правозащитники уже выступили против этого, обвинив правительство в расправе над невиновными людьми, которых они называют которых политзаключенными.
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