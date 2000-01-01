02.01 09:26 MIGnews.com

После атаки компьютерного вируса: хаос на Почте Израиля

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Второй канал израильского ТВ сообщает о том, что компьютерная система компании Почта Израиля была выведена из строя в результате атаки компьютерного вируса.Сотни израильтян обнаружили, что посылки доставлены на отделения почты в другие города. Так например, посылки для жителей Ашдода оказались в Кирьят Бялик, а для жителей Герцлии - в Кфар-Сабе. Попытки дозвониться до почты ни к чему не приводили - после 30 минут ожидания на линии телефоны отключались.Второй канал сообщает, что тем, кто получил сообщения о доставке посылок на отделение почты в другом городе следует связаться с колл-центром. Компания Почта Израиля издала заявление, в котором выражает “сожаление” в связи с причиненными клиентам неприятностями.