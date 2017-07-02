02.07 11:42 MIGnews.com

В машине с наклейками ШАС нашли 8 палестинских нелегалов

תיעוד: שוהים בלתי חוקיים נעצרו ברכב - ועליו מדבקות של ש"ס. @OrHeller עם הפרטים >> https://t.co/bLRzxl9x9r pic.twitter.com/k6KqUtXO0S — חדשות 10 (@news10) July 2, 2017

Поделиться

Все по теме

Комментарии

За минувшие выходные полиция арестовала 28 палестинских нелегалов при попытке незаконного въезда в Израиль.Большая часть арестов произведена в районе шоссе №6.В одном случае восемь палестинских нелегалов были обнаружены в машине с пропагандистскими наклейками религиозной партии ШАС и просьбами “не звонить в шабат”.Машина возбудила подозрения полицейского патруля. Ее остановили и обнаружили в ней 20-летнего водителя, жителя Негев, и 8 палестинцев из Хеврона.