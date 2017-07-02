02.07 11:42 MIGnews.com
В машине с наклейками ШАС нашли 8 палестинских нелегалов
За минувшие выходные полиция арестовала 28 палестинских нелегалов при попытке незаконного въезда в Израиль.
Большая часть арестов произведена в районе шоссе №6.
В одном случае восемь палестинских нелегалов были обнаружены в машине с пропагандистскими наклейками религиозной партии ШАС и просьбами “не звонить в шабат”.
Машина возбудила подозрения полицейского патруля. Ее остановили и обнаружили в ней 20-летнего водителя, жителя Негев, и 8 палестинцев из Хеврона.
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