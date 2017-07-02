Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












В машине с наклейками ШАС нашли 8 палестинских нелегалов 02.07 11:42   MIGnews.com

В машине с наклейками ШАС нашли 8 палестинских нелегалов

За минувшие выходные полиция арестовала 28 палестинских нелегалов при попытке незаконного въезда в Израиль.

Большая часть арестов произведена в районе шоссе №6.




В одном случае восемь палестинских нелегалов были обнаружены в машине с пропагандистскими наклейками религиозной партии ШАС и просьбами “не звонить в шабат”.

Машина возбудила подозрения полицейского патруля. Ее остановили и обнаружили в ней 20-летнего водителя, жителя Негев, и 8 палестинцев из Хеврона.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:15
Басель Гаттас сел в тюрьму
10:34
Эмир Катара просит о помощи Владимира Путина
10:02
Паника в аэропорту Шарль де Голль
09:26
Смертник взорвался на площади Тахрир в Дамаске
08:26
Израильский вертолет на гигантском американском авианосце  
08:19
Кулану: Кризис в отношениях с евреями США достиг предела
08:02
ЦАХАЛ уничтожил сирийскую артиллерийскую позицию
07:36
Помолвка Квентина Тарантино с дочкой Цвики Пик
07:13
Эхуд Ольмерт вышел на свободу
06:27
Чудо-Женщина резко закончилась в Катаре из-за израильтянки?
06:06
На границу с Газой переброшен спецназ
05:08
ООН осуждает блокаду Катара
04:21
В Бермудском треугольнике из ниоткуда "вырос" остров
02:39
Япония собралась покорять Луну
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus