02.07 14:04 MIGnews.com

Босс принуждал религиозных девушек к сексу в туалете

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Через три недели после ареста владельцу иерусалимского рекламного бюро Мати Бен Давиду предъявлено обвинение в совершении серии тяжких сексуальных преступлений.Шесть девушек и молодых женщин обвиняют Бен Давида в изнасилованиях, содомии и принуждении к оральному сексу.Бен Давид принуждал своих жертв к совершению половых актов в своем офисе, в туалетах офиса и в других местах.Прокуратура требует продлить срок содержания под стражей Бен Давида до окончания процесса.