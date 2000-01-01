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Босс принуждал религиозных девушек к сексу в туалете | Фото: Thinkstock02.07 14:04   MIGnews.com

Босс принуждал религиозных девушек к сексу в туалете

Через три недели после ареста владельцу иерусалимского рекламного бюро Мати Бен Давиду предъявлено обвинение в совершении серии тяжких сексуальных преступлений.

Шесть девушек и молодых женщин обвиняют Бен Давида в изнасилованиях, содомии и принуждении к оральному сексу.

Бен Давид принуждал своих жертв к совершению половых актов в своем офисе, в туалетах офиса и в других местах.

Прокуратура требует продлить срок содержания под стражей Бен Давида до окончания процесса.
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